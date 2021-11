Sono circa le 22 di sabato 6 novembre e a Milano le forze dell’ordine, su indicazione della Questura, sono riuscite a chiudere e bloccare l’ultimo gruppo di manifestanti No green pass tra le vie Sciesa e Anfossi, a poche centinaia di metri dalla Camera del lavoro della Cgil. La decisione delle autorità è chiara: il corteo (che non ha rispettato né il percorso né l’orario di chiusura prescritto dal questore) va sciolto e il centinaio di manifestanti ancora presenti deve essere identificato prima di lasciare la zona. Una decisione che però non va giù ai No Green pass che accusano le autorità di “sequestro di persona” e “dittatura”. In questo contesto di confusione accade anche qualcosa di surreale: alcuni manifestanti decidono di chiamare il 112 per far intervenire le forze dell’ordine (contro il blocco delle stesse forze dell’ordine). La vicenda si conclude con 115 manifestanti identificati e 11 denunciati