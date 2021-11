Dopo una settimana passata senza rivolgersi parola e soprattutto dopo il duro scontro che li ha visti protagonisti in prima serata su Canale 5, ora tra Alex Belli e Aldo Montano sembra essere tornato il sereno. Sembra. Ieri 6 novembre, infatti, l’attore di CentoVetrine si è avvicinato allo sportivo toscano per un abbraccio. “Fatti abbracciare, vieni, ti chiedo scusa per essermi scontrato con te. Non volevo assolutamente, mi dispiace tanto. Dai vieni qui fratello”, ha detto Belli. Aldo Montano ha ricambiato l’abbraccio, anche se non con molta convinzione.

Poi, nuovamente, nella mattinata di oggi 7 novembre, si sono chiariti. “Mi torna difficile far finta di niente e andare avanti. Tu ti calmi subito, ci metti meno”, ha esordito Montano. Allora Belli ha replicato: “Ci sto male, io sono abituato a trovare sempre un punto di risoluzione, capisci?”. Montano ha annuito e Alex si è inginocchiato per abbracciarlo. Quasi quasi ci scappava la lacrimuccia.