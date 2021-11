Durante l’ottava puntata di Tu Sì Que Vales, andata in onda su canale 5 ieri 6 novembre, si è ‘esibito’ un ‘terrapiattista‘ . Ossia, per i pochi che non lo sapessero, uno di coloro che sostengono che la Terra sia piatta. A dargli una lezione ci hanno pensato i giudici (non tutti, a dir la verità): Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli ma soprattutto la padrona di casa Maria De Filippi. Le teorie di Albino Galuppini, 55 anni, da Brescia, sono state bocciate sia dalla giuria che dal pubblico, con il 96% di voti contrari.

Non appena il signor Albino ha iniziato ad esporre le proprie tesi, De Filippi si è alzata e si è seduta accanto a Sabrina Ferilli iniziando a confabulare: “Che dice ‘sto signore?”, ha chiesto l’attrice romana. E Maria: “Che la Terra è piatta”. “Piatta in che senso? Che le estremità sono schiacciate, no?”, ha domandato Ferilli. Ma la moglie di Maurizio Costanzo: “No, no. Piatta, come il pavimento”.

Dopo pochi minuti Sabrina Ferilli ha dato inizio alle danze con un accentuato tono romanesco: “Qui ormai la gente se alza la mattina e dice la sua, senza manco vergognasse. Tu sei ingrippato su ‘sta roba, mica studiato, altrimenti mica diresti ste robe”. Al momento delle votazioni, Gerry Scotti invece ha affermato: “Apprezzo il coraggio, che sei venuto qui senza fanatismo. Ma per me non vale”. “A me la tua follia piace – è stato lo spiazzante giudizio di Mammucari -, se uno crede in una cosa la deve divulgare. Per me questo vale”. Allora Maria De Filippi durissima: “Il signore è una persona molto educata. Rispetto a Teo penso che la divulgazione debba però essere fatta bene e non così, come capita capita, né da chiunque. Per me è no”. Arrivederci e grazie.