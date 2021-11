Durante la puntata del Grande Fratello Vip6 andata in onda ieri 5 novembre, Alfonso Signorini ha chiamato da parte Aldo Montano e Alex Belli, protagonisti di un recente ed acceso scontro (“una rissa sfiorata”). “Dal momento che sono giorni che nella Casa quasi vi ignorate io direi che parlerete tra voi guardandovi in faccia”, ha esordio Alfonso Signorini. “Innanzitutto volevo chiedere scusa a tutti per il comportamento sopra le righe che ho avuto martedì, ma non mi scuso con te – ha esordito Montano, rivolgendosi direttamente all’attore di CentoVetrine – La mattina seguente saresti dovuto venire da me a chiarire, un uomo leale non va a vomitare accuse nel confessionale mentre è ubriaco. Non fare la faccia da sfida”.

Gli animi si sono subito scaldati. Alex Belli ha voluto replicare immediatamente: “Tu avresti dovuto chiedere scusa a me”. “Assolutamente no”, ha ribattuto Montano. I due si sono avvicinati, l’ex schermidore è apparso piuttosto nervoso: “Non mi toccare, se no ti tocco io“, ha detto. E poi ancora: “Ti ripeto: eri ubriaco fradicio“. “Ma cosa stai dicendo? Eravamo semplicemente brilli. Intanto vai indietro, distanziamoci”. Il botta e risposta è continuato per quasi 10 minuti. Il risultato? Il conduttore è dovuto intervenire per tirare le somme, non senza fatica tra grida e spintoni dei due concorrenti. Nulla da fare, ognuno è rimasto sulla propria posizione. Alla fine del blocco, i due si sono stretti la mano. Una tregua che, tuttavia, appare molto forzata (e fragile).