Con la stessa velocità con cui era iniziata pare che sia anche finita la storia tra Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese, neo genitori di Luna Marì, nata appena 5 mesi fa. Stando a quanto riportato da Whoopse, il 26enne avrebbe cambiato casa, lasciando l’appartamento milanese in cui la showgirl vive insieme alla bambina. L’indiscrezione: “Sembra essersi trasferito in una nuova casa, diversa da quella che condivideva con la showgirl”.

A niente sarebbe dunque valso il ‘weekend riparatore’ organizzato dalla coppia a Parigi. La fuga romantica non avrebbe messo una pezza ad una storia che sembra essere vicina al capolinea, anche se i diretti interessati non hanno mai voluto commentare gli insistenti e frequenti rumors. Pensava di aver ritrovato il sorriso con una nuova famiglia allargata dopo l’addio a Stefano De Martino, Belén, già mamma di Santiago (avuto proprio dal conduttore napoletano) e invece sembra che qualcosa non stia andando per il verso giusto.