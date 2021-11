Il ghiacciaio Presena, grazie alle abbondanti nevicate di questa settimana, ha anticipato l’apertura della stagione sciistica. In attesa di aprire le piste anche di passo Tonale, in programma per il 27 novembre, da oggi si può sciare dai 3.000 m di Passo Presena ai 2.500 metri di Passo Paradiso, dove si sono accumulati 90 centimetri di neve fresca. Lo skipass giornaliero costa 30 euro e potrà essere acquistato esclusivamente online sul sito pontedilegnotonale.com. Una volta appurato che i posti sono disponibili per la data scelta, sarà possibile acquistare lo skipass online, che vale come prenotazione della giornata di sci. Oltre allo skipass giornaliero saranno disponibili anche gli skipass da 2 a 14 giorni consecutivi, in questo caso la prenotazione sarà valida per tutti i giorni di validità dello skipass. Per poter sciare è necessario essere in possesso del green pass dai 12 anni in su, si legge in una nota del comprensorio.