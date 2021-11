La Francia ha deciso i protocolli per la ripresa della stagione sciistica in tempo di Covid-19. La mascherina sarà obbligatoria nelle file per gli impianti di risalita, dove sarà imposto il distanziamento, e all’interno delle telecabine. Il Green pass per accedere agli impianti sarà imposto soltanto se il tasso d’incidenza dei contagi di Covid supererà i 200 casi ogni 100mila abitanti su scala nazionale.

Le nuove misure sono state presentate dal premier Jean Castex, durante una vista in Alta Savoia. “Vogliamo garantire così una degna stagione sciistica, dopo il difficile inverno 2020-21 in cui gli impianti sono rimasti chiusi”, ha affermato Castex.