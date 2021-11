La lite tra Alex Belli e Aldo Montano, scoppiata nel corso della puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 1 novembre, si è protratta fino alla mattinata seguente. I due, infatti, hanno sfiorato la rissa. Probabilmente se non ci fosse stata Miriana Trevisan a dividerli, chissà cosa sarebbe accaduto. Facciamo solo un piccolo passo indietro: nel corso della diretta di lunedì, Alfonso Signorini ha mostrato un video in cui l’attore di CentroVetrine accusava lo schermidore di non esporsi mai: “Io sono uscito allo scoperto, tu quando lo fai? Quando esce Aldo Montano?“. Questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Sì perché fra i due non correva buon sangue già da quando Montano aveva giudicato negativamente l’avvicinamento tra Belli e Soleil Sorge, a maggior ragione dopo le dichiarazioni dell’attore (che è sposato con Delia Duran). Il clima, già teso dunque, non è cambiato neanche dopo una notte di riposo. Anzi.

Di prima mattina, Aldo si è avvicinato ad Alex: “Oggi non sto bene”. “Con me o in generale? Perché se te la prendi così vuol dire che hai la coda di paglia”, ha detto l’attore. E Aldo, avvicinandosi al suo viso: “Io sono entrato al Grande Fratello portando dei valori in cui credo, non accetto attacchi così. Mi hai provocato, grande!”. Allora Belli: “Saliamo su una pedana insieme?”. Montano, nervoso: “Sì, volentieri. Ti prenderei a schiaffi, cogl**ne“. A quel punto Miriana Trevisan, vedendo che il clima diventava sempre più caldo, si è avvicinata per dividerli.

Poco dopo, un nuovo confronto: “Bisogna chiarirsi faccia a faccia. Non me le fai vedere in confessionale le cose. Non me le fai vedere, hai capito? Allora tutta la tua amicizia, tutti ‘ i moschettieri’ che hai montato, erano una farsa”. Alex Belli ha replicato: “Anche i moschettieri litigano, porca tro**”. Ma le sue parole non hanno convinto Montano: “Ma vaffan**lo, non in questo modo“. Aldo Montano a quel punto è rientrato in casa, lasciando Alex Belli in giardino a ripetere: “Io ti voglio bene!”. Tutto è bene quel che finisce bene? Il conduttore, probabilmente, condannerà l’episodio.