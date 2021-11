A volte le partite di calcio possono rivelarsi più “dolorose” del previsto. Lo sa bene il capitano dell’Ajax Dusan Tadic, immortalato mentre si aggira con il pene ingessato (con tanto di firme dei compagni sulla fasciatura). O meglio: stando a quanto riportato da Repubblica e altre testate, il giocatore si sarebbe presentato così agli allenamenti, c’è da dire, però, che la foto è stata pubblicata dall’account Instagram @Maurice van Berkel, che nella biografia riporta – in olandese – “Mi diverto con Photoshop”. Che si tratti di un fotomontaggio o meno, una cosa è certa: lo scatto sta spopolando. Ma facciamo un passo indietro: come si è arrivati a tanto?

Dobbiamo tornare a mercoledì 3 novembre e precisamente allo scontro di Champions League tra Borussia Dortmund e Ajax, durante il quale Tadic, per siglare la rete del momentaneo 1-1, si è allungato in scivolata per deviare il pallone in rete sbattendo violentemente contro il palo con una delle parti del corpo più delicate. Un goal che non potrà dimenticare: non solo per il grande dolore che avrà provato, ma anche perché da lì è partita la rimonta dell’Ajax che ha poi battuto la squadra tedesca 3 a 1. Per fortuna, nulla di grave. “Ci vogliono diversi palloni per vincere a Dortmund”, ha poi commentato la partita Tadic scherzando riferendosi al ‘doloroso’ gol del pareggio.