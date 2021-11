Tra gli ospiti di Serena Bortone nella puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda ieri 5 novembre, oltre al figlio segreto di Domenico Modugno (che ha raccontato come ha scoperto che il cantante fosse suo padre), anche Jerry Calà. L’attore ha parlato degli esordi della carriera ma anche dei grandi amori e della famiglia. A sorprenderlo, ci ha pensato Mara Venier. I due, che si sono sposati nel 1984 (per poi divorziare tre anni dopo) sono rimasti in ottimi rapporti. La conduttrice di Domenica In ha mandato un video messaggio al suo grande amico, dedicandogli parole dolcissime: “Noi siamo la dimostrazione che dopo un grande amore può nascere una grande e meravigliosa amicizia, forse anche più forte dell’amore che abbiamo vissuto. Siamo molto molto legati: Jerry è il mio punto di riferimento, lui sa tutto di me e io so tutto di lui. Ci vogliamo molto bene, siamo una famiglia allargata ed è la cosa più bella che potesse accadere”.

“Mi sono emozionato, non me l’aspettavo proprio”, ha replicato Jerry Calà. Poi la conduttrice gli ha domandato: “Ma è vero che tu l’hai tradita anche il giorno del matrimonio? Mara ha detto: ‘Durante il ricevimento, sono andata nei bagni e l’ho pizzicato con un’altra. Non sai quante gliene ho date sia a lui che a lei, l’ho riempito di botte”. E lui: “Mettiamoci una pezza sopra. Non è vero. Intanto non era la festa delle nozze. Noi ci siamo sposati a Las Vegas, annullandolo subito dopo. Quella a cui fa riferimento lei era una festa al nostro ritorno dagli States, poi non ero in bagno ma chiacchieravo in corridoio con una ragazza”. “Quello che è vero è che mi ha menato”, ha concluso Calà. “Mi segnalano in questo momento che Mara ha scritto: ‘Bugiardo!!!!’“. Allora Jerry Calà ironico: “Facciamola cadere in prescrizione questa cosa”.