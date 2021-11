Charlene di Monaco incinta a 43 anni? Questa è la notizia riportata in queste ore da alcuni siti di gossip che citano la stampa estera, in particolare il magazine tedesco Freizeit – Monat e LC News. La Principessa, che si trova ancora in Sudafrica ostaggio di una grave infezione alla gola, naso e orecchie, dovrebbe tornare a casa, nel Principato, tra pochi giorni. Potrebbe dunque non essere sola? Difficile a dirsi, non solo perché questa indiscrezione non ha ricevuto alcuna conferma dalla diretta interessata o dall’entourage di Palazzo Grimaldi, ma soprattutto perché Charlene da mesi si trova in una grave situazione di salute. Ad ogni modo, se così fosse si tratterebbe del suo terzo figlio. La Principessa infatti è già mamma dei gemelli, Jacques e Gabriella, nati il 10 dicembre 2014 dall’amore con il Alberto II di Monaco.