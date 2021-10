L’8 ottobre Charlene Wittstock si era dovuta sottoporre alla terza operazione in anestesia totale. Una notizia che aveva riacceso l’attenzione sulle sue condizioni di salute, destando grande preoccupazione. Ora quei timori sembrano essere fondati: secondo alcune indiscrezioni riportate dal settimanale Oggi, alcuni insider di Palazzo Grimaldi avrebbero rivelato che “Charlene sta male, molto male. È molto provata e dimagrita per tutti questi mesi di malattia. Speriamo che questo ultimo intervento possa farle raggiungere risultati sperati”.

Una turbolenta convalescenza che va avanti da mesi, ovvero da quando si trova in Sudafrica. La Principessa, infatti, vi si era recata per una campagna a tutela dei rinoceronti in via di estinzione. Lì ha contratto una grave infezione dell’apparato otorinolaringoiatrico che l’ha costretta a un ciclo di operazioni chirurgiche alla testa e all’impossibilità di prendere un aereo per curarsi in Europa. “Ora è pronta per fare il suo ritorno”, ha assicurato un funzionario di Palazzo. Sarà la volta buona?