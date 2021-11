La modella Layla da Costa è stata trovata morta nel suo appartamento di Bologna. La ragazza, 24 anni, originaria della Guinea ma nata in Portogallo, era in Italia per lavoro: a trovare il suo corpo senza vita sono state le coinquiline, preoccupate perché non la vedevano più uscire dal bagno. Subito hanno dato l’allarme ma quando sono arrivati i soccorritori del 118 per lei non c’era ormai più nulla da fare. La morte della giovane, ex concorrente di Miss Universo, è avvenuta nella serata di lunedì 1 ottobre e la notizia sta facendo letteralmente il giro del mondo anche perché Layla era una delle modelle più apprezzate nel mondo della moda, da Milano a Londra.

E se i giornali stranieri, dal Sun al Correiro Braziliense, dal sito del Dnevnik al Daily Star, parlano di “mistero” e “giallo” circa i motivi che ne hanno provocato la scomparsa, l’agenzia agenzia FaceModels di Lisbona, con cui era contrattualizzata la ragazza, ha fatto sapere in una nota che si è trattato con tutta probabilità di un malore. “La morte potrebbe essere stata dovuta a un infarto. E con profondo dispiacere ci rammarichiamo per la prematura scomparsa di un membro della nostra famiglia Face Models, Layla Costa, all’età di 24 anni. La nostra modella Layla sarà per sempre nei nostri cuori, lo faremo non dimenticare mai la sua delicatezza, gentilezza, umiltà, determinazione, professionalità e tante altre qualità”.