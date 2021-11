I Maneskin stravolgono Las Vegas aprendo il concerto dei Rolling Stones e dando vita a uno show potente come solo loro sanno fare: “Hello Las Vegas! È un onore essere qui ed avere la possibilità di suonare sul palco della band più grande di sempre”, ha esordito Damiano. Forti, spavaldi, rock: così si sono presentati nella notte di ieri 6 novembre ai migliaia di spettatori dell’Allegiant Stadium, in attesa di Mick Jagger &Co.

Il gruppo si è esibito dapprima sulle note di In nome del Padre, poi di Zitti e Buoni (con cui hanno conquistato l’Ariston e l’Eurovision Song Contest). E ancora musica e passione. Damiano, Victoria, Thomas e Ethan hanno suonato e cantato per più di mezz’ora facendo scatenare il pubblico. A chiudere lo show I Wanna Be Your Slave, “la nostra canzone preferita”, ha spiegato Damiano poco prima di introdurre sul palco gli Stones. Una volta sul palco, Mick Jagger li ha ringraziati in italiano: “Grazie mille ragazzi”. Il sogno ad occhi aperti della band romana continua.