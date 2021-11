Dopo la rissa sfiorata nella Casa del Grande Fratello Vip6 con Aldo Montano, ora Alex Belli torna a far parlare di sé. A far infuriare il web è stata una frase che l’attore di CentoVetrine ha pronunciato ieri 3 novembre su Manuel Bortuzzo, il nuotatore sulla sedia a rotelle da ormai 2 anni, per una lesione al midollo causata da un colpo di pistola. Come riportato dal Messaggero, parlando con Soleil Sorge e Davide Silvestri e immaginando un musical con protagonisti i concorrenti della Casa, Belli ha detto: “A un certo punto cadono uno a uno a terra. Quando diciamo ‘eliminare’, uno alla volta tutti cadiamo, ultimo rimane Manu perché non può cadere“.

“Vergogna”, “Dev’essere eliminato” i commenti che stanno popolando Twitter in queste ore. Ma anche lo staff social di Manuel è intervenuto via social: “Qui si sta andando oltre… – si legge sulle Instagram stories – Siamo profondamente delusi e ci auguriamo che il GF prenda seri provvedimenti verso questi atteggiamenti“. Infine il papà di Manuel, il signor Franco, ha scritto: “Alex Belli, Manuel è caduto quando gli hanno sparato, ma si è rialzato. Tu sei caduto di stile, sempre che tu ce l’abbia“. La produzione metterà l’attore al corrente del putiferio scatenato dalle sue parole? Come reagirà? Probabilmente si scoprirà domani 5 novembre, durante la nuova puntata del reality condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini.