“Striscia la notizia” torna sull’ormai noto caso Ambra, la consegna del tapiro all’attrice dopo la rottura con l’allenatore Max Allegri ha suscitato numerose polemiche: dal post della figlia Jolanda alle critiche alla trasmissione sull’opportunità della consegna, un caso discusso sui social, sui quotidiani e discusso addirittura dalla ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti.

Dopo venti giorni di silenzio il tg satirico ha affidato una lunga replica, punto su punto, al Gabibbo e a Roberto Lipari, nuovo conduttore con Sergio Friscia. Così la trasmissione, oltre a sottolineare un clima disteso durante la consegna e a ricordare altri precedenti con protagonisti maschili, si è soffermata soprattutto, almeno questo è da considerare il punto più rilevante sul piano televisivo, sull’agenzia che rappresenta Ambra: la Notoria Lab.

“Ambra è rappresentata da un’agenzia che si chiama Notoria Lab, sempre attenta che i loro clienti abbiano il massimo della notorietà possibile. Secondo alcune fonti, il post in difesa della mamma tradita della figlia Jolanda apparso su Instagram poco dopo la consegna del Tapiro, con tanto di foto, sarebbe stato architettato proprio nella sede di Notoria. Questa mattina Staffelli allora è andato lì e ha potuto constatare che il luogo in cui è stata scattata la foto postata da Jolanda è proprio quello: la sede dell’agenzia Notoria Lab”, spiega in una nota stampa il tg satirico.

“Sì amici, la foto è stata fatta proprio qui. È qui, quindi, che hanno organizzato tutto. Le fonti avevano ragione! Non ci sono dubbi”, ha dichiarato il tapiroforo Staffelli. Accusa, giusto sottolinearlo, non di poco conto. La Notoria Lab oltre alla presenza di Ambra Angiolini assiste tra gli altri personaggi del calibro di Ilary Blasi, Silvia Toffanin e Michelle Hunziker. “Sono talmente incredula che non ho niente da dire. La verità è che io, come al solito, consiglio sempre di non parlare, di non fare e non brigare e per la prima volta sono accusata di averlo fatto io. Non so che dire. Staffelli non ci ha detto il perché era lì. Ha semplicemente ripreso i tanti tapiri che io ho in ufficio. Sono davvero incredula”, ha dichiarato Graziella Lopedota, a capo di Notoria, al sito DavideMaggio.it.

Il tg satirico accenna poi a una telefonata di chiarimento avvenuta il giorno successivo alla consegna del Tapiro tra Ambra e Vanessa Incontrada, notizia non resa pubblica dalla Angiolini e nemmeno dalla conduttrice di “Striscia la notizia” che ha evitato di esporsi pubblicamente sulla questione. Il caso Ambra è tornato di moda a distanza di giorni, proprio durante il debutto della nuova coppia Lipari-Friscia, puntando forse sull’effetto traino. La puntata è stata vista da 4.106.000 spettatori con il 16,93% di share, un risultato non sufficiente per battere Amadeus e “I Soliti Ignoti” che ha ottenuto 4.746.000 spettatori con il 19,53%.