Ha avuto il coraggio di rompere il silenzio e scagliarsi pubblicamente, in un colpo solo, contro Striscia la Notizia e l’ex compagno della madre, l’allenatore di calcio Massimiliano Allegri. Per questo nelle ultime ore Jolanda Renga è diventata l'”idola” del web: la 17enne, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, non ha accettato che la madre subisse, oltre al tradimento dell’uomo con cui aveva una storia d’amore, pure l’umiliazione dell’ironia di Striscia la Notizia, che ieri 13 ottobre le ha consegnato il Tapiro per mano di Valerio Staffelli e così è sbottata su Instagram.

Le sue parole hanno fatto in breve il giro dei social, raccogliendo il sostegno di molti. Un gesto coraggioso che è stato apprezzato anche dalla madre: l’attrice ha infatti pubblicato poco fa una storia su Instagram con una foto della figlia quando era solo una bambina, intenta a fare i compiti. “Gentile e coraggiosa, la mia stella“, ha scritto Ambra Angiolini. Poche parole ma cariche della gratitudine e dell’orgoglio di una madre che riconosce come quella bimba sia ora una donna, pronta a lottare con lei, per lei.