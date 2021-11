È finito in tendenza su Twitter ieri 3 novembre. Il motivo? La diffusione di un video in cui si infila le patatine di un fast food tra le natiche. Parliamo di Denis Dosio, influencer da 706mila follower su Instagram e quasi 2 milioni su TikTok. Il 20 enne, ex GFVip 2020, è molto attivo anche su Only Fans, la piattaforma che fornisce immagini e video esclusivi (perlopiù hot) sottoscrivendo un abbonamento.

Proprio qui, stando a quanto riportato dal Giornale, ha pubblicato un video che lo ritrae nudo intento in questa ‘perversione’ che evidentemente qualche fan iscritto al suo canale gli ha chiesto (facendogli guadagnare, pare, qualche migliaia di euro in 24 ore). Sui social è un gran parlare. “Ma perché?”, si sono chiesti in molti. E qualcuno ha ironizzato: “A forza di patatine salate, propongo un cambio di nome: Denis Sodio”. Lui? Non ha replicato, ma non c’è da stupirsi. Solo qualche settimana fa aveva dichiarato: “Sono un ventenne, voglio essere trasgressivo. Voglio essere Denis Dosio, ma soprattutto voglio creare un unione con voi”.

ma perché ho appena visto il video di denis dosio???? — ????ˢᵉʳᵉ (@callmemammakiwi) November 4, 2021