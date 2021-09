A un anno esatto dalla sua partecipazione al “Grande Fratello Vip”, Denis Dosio ha deciso di intraprendere un nuovo percorso. Quale? Onlyfans. L’influencer si è iscritto alla tanto discussa piattaforma dove sempre più personaggi dello showbiz stanno sbarcando per avere un rapporto più intimo e privato (diciamo così) con i propri seguaci. L’annuncio di Dosio è arrivato nei giorni scorsi su Instagram con una foto senza censure… dove il lato b è in ben vista!

“Qua non si scherza più amico”, gli ha scritto Enock Balotelli, con cui ha partecipato al reality di Canale 5. Ma le reazioni sono state divisive. C’è chi è corso a iscriversi al suo canale, curioso di capire cosa pubblicherà (si dice che nelle prime 24 ore sia riuscito a entrare nella top 100 dei creator mondiali), e chi è rimasto sbigottito e ha tolto il follow dalla pagina. “Non me l’aspettavo proprio con il cul* di fuori”, ha scritto un utente.

“Sta succedendo il delirio qui su Instagram. In Italia siamo vent’anni indietro rispetto all’America”, è l’opinione di Dosio. Effettivamente in America sono davvero tante le star approdate su Onlyfans (da Bella Thorne ad Aaron Carter, solo per citarne due) senza creare troppo clamore. L’influencer, classe 2001, ribadisce la volontà di essere se stesso, senza paura dei giudizi: “Avevo paura delle critiche, avevo paura di cosa pensasse la gente di me. Su quella piattaforma è consentito l’ingresso soltanto ai veri fan, ed è questo il motivo. Poi me ne sono fregato. Sono cresciuto facendomi le ossa e fregandomene di tutto quello che pensa la gente. Quindi l’ho aperto. Io voglio incontrare i miei veri fan, voglio avere un contatto con loro. Sono un ventenne, voglio essere trasgressivo. Voglio essere Denis Dosio, ma soprattutto voglio creare un unione con voi”. L’invito ai suoi 700mila followers è quello di “viversi la vita come solo e soltanto voi volete”.