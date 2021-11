“Sapeva da un anno di essere malato, stava seguendo le cure sperimentali perché aveva rifiutato quelle classiche. Ha firmato per uscire dall’ospedale ed è morto da solo”. Queste le parole di Alessandro Cecchi Paone a Storie Italiane dove Eleonora Daniele ha voluto ricordare Rossano Rubicondi, scomparso troppo presto a causa di un melanoma. I funerali dell’ex marito di Ivana Trump e volto tv si svolgeranno a New York venerdì 5 novembre. Proprio la ex moglie gli è stata molto vicina durante la malattia. “Ci tengo molto a sottolineare come si è comportata bene Ivana Trump nei confronti di Rossano. Nell’ultimo anno ha rinunciato a qualsiasi tipo di vacanza, a Palm Springs o a Saint Tropez, dove ha casa, per stare vicino a Rossano. Pare che lui sia andato da lei, anche se aveva un appartamentino sulla 58esima. E lei ha pagato tutte le spese sanitarie“, ha raccontato il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi.