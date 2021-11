La morte improvvisa di Rossano Rubicondi a soli 49 anni ha sconvolto il mondo dello spettacolo. Il modello romano è scomparso sabato 30 ottobre a New York, sembra a causa di un tumore alla pelle, ma i genitori non sono convinti che sia davvero questo ad aver provocato il decesso. Intanto sui social sono tantissimi i messaggio di cordoglio pubblicati da fan, amici e colleghi del jet set: l’ultimo, in ordine di tempo, è quello di Maria Teresa Ruta che ha condiviso una foto della figlia Guenda insieme a lui accompagnata da uno sfogo accorato.

“Caro Rossano – ha esordito – è stato bellissimo condividere tanti momenti insieme. In Nicaragua con Guenda sei stato paterno. Eri un ragazzo generoso, sensibile e altruista. È sempre troppo presto quando un amico se ne va – ha aggiunto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip – ma tu hai esagerato. Ci lasci il tuo sorriso, la faccia da schiaffi e le tue ricette da chef a domicilio. Resterai nei nostri cuori”, ha concluso Maria Teresa Ruta.