C’è una certa complicità tra Alex Belli e Soleil Sorge. I due concorrenti del Grande Fratello Vip6 sembrano sempre più vicini, tanto che qualcuno ha ipotizzato che fra loro possa nascere qualcosa che vada oltre l’amicizia. Dopo il bacio (“cinematografico”, hanno assicurato) ad Halloween, la moglie di Alex Belli, Delia Duran, ha scritto un lungo messaggio sui social, rivolgendosi proprio al marito: “Amore mio, sei entrato nella casa con la voglia di mostrare la persona che sei e l’hai fatto: con i tuoi punti di forza, le tue debolezze, i tuoi hobby e la voglia di far sorridere ti hanno fatto apprezzare da tutti”, ha esordito lei attraverso le Instagram stories. Poi ha aggiunto: “So con estrema certezza che il GF è per te un gioco, un’esperienza di vita e proprio la nostra complicità ci ha portato a decidere che dovevi farla. Ma quello che accade nella Casa sei tu a deciderlo e vedo un comportamento che va al di là del solo gioco“.

E ancora: “Mi sembra di non riconoscerti perché non realizzi che alcuni gesti, decisamente troppo intimi, feriscono me e, dalla gente che ti vede, vengono fraintesi. Non avrei mai immaginato e voluto dover arrivare a scriverti tutto questo, ma il tuo comportamento negli ultimi giorni mi sta facendo vacillare“. Durante la puntata del reality di Canale 5 andata in onda ieri 1 novembre, il conduttore ha mostrato all’attore di CentoVetrine il messaggio della moglie e gli ha chiesto: “Come rispondi?”. E lui: “La percezione dall’esterno è diversa. Quello che sono qui dentro è quello che sono sempre stato fuori. Io e Soleil siamo amici, tutto quello che vedi è enfatizzato. Valutalo con molta attenzione”. Sarà davvero così? I due, interrogati da Alfonso Signorini, hanno ammesso di aver una certa complicità: “Ci apprezziamo tantissimo, però è una coppia di sola amicizia”. Ma Alex poi ha rivelato: “Se fossi single, potrebbe nascere qualcosa“.