In apertura del secondo giorno del G20 di Roma, la Presidenza italiana ha invitato nella mattinata di domenica 31 ottobre i leader del summit ad un side event incentrato sul tema della collaborazione pubblico-privata nell’ambito della transizione ecologica, al quale ha partecipato anche l’imprenditore Brunello Cucinelli, che ha invitato i leader a guidare il mondo intero verso modello di economia e società più sostenibile e umano. Nel suo intervento, Cucinelli – che ha ricevuto riconoscimenti per il suo impegno a favore di un modello di “capitalismo umanistico”, frutto dell’integrazione delle tematiche sociali ed ambientali nei processi produttivi – ha raccontato la storia della sua formazione, sottolineando che la lezione principale appresa è che il profitto deve essere accompagnato dalla dignità economica e morale restituita a tutte le persone. Quindi ha ricordato che tali princìpi lo guidano anche nella conduzione della sua azienda, per far incontrare l’umanesimo e lo sviluppo tecnologico, invitando i leader del G20 a guidare il mondo intero verso modello di economia e società più sostenibile e umano.

“Oh miei stimati e potenti custodi pro-tempore del Creato, voi che siete i responsabili delle bellezze del mondo, vi preghiamo, indicateci la via della vita. Che il Creato ci protegga e ci illumini verso un nuovo Umanesimo universale“: Brunello Cucinelli si è rivolto con queste parole ai leader mondiali riuniti per il G20. Dopo i saluti del presidente del Consiglio Mario Draghi, tra gli altri relatori chiamati ad esprimere le proprie idee ai grandi del mondo, c’era anche il Principe Carlo d’Inghilterra: “Sono stati trattati – ha spiegato Cucinelli attraverso una nota diffusa dall’azienda di Solomeo – grandi temi, come la lotta al cambiamento climatico, la pandemia e le misure a sostegno della ripresa globale. La mia testimonianza riguardava in particolare l’Umana sostenibilità e il capitalismo umanistico, temi a me particolarmente cari, ai quali ho dedicato e dedico con passione il mio lavoro e la mia vita. È stato con onore e con straordinaria emozione che mi sono rivolto a quelle persone umane per rappresentare il sogno di tornare a credere in un nuovo armonioso rispetto del pianeta. Nel salutarli e ringraziarli spero che il cuore mi abbia suggerito le giuste parole per una richiesta rivolta, mi piace credere, in nome dell’umanità intera”.

In chiusura del suo intervento, Brunello Cucinelli ha voluto ringraziare personalmente il premier Draghi: “L’Italia è tornata credibile -ha detto il visionario imprenditore -. La ringrazio dal profondo del mio cuore, presidente Draghi”.