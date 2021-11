“Fare il genitore in questo momento è un’esperienza complicata, come minimo. Oggi ci siamo ripresi per dar loro una giornata di festa“. Sono parole pesanti e cariche di emotività quelle pubblicate su Instagram da Hilaria Baldwin, la moglie dell’attore Alec Baldwin, assieme ad alcuni scatti che ritraggono la loro famiglia con i travestimenti di Halloween.

Per loro sono infatti giorni difficili, dopo la tragedia avvenuta sul set di “Rust” in cui ha perso la vita la direttrice della fotografia Halyna Hutchins, amica personale dei Baldwin. “Costumi last minute…un po’ di tutto rimescolato… ma erano così felici e mi hanno riscaldato il cuore. Buon Halloween dai Baldwinitos”, ha aggiunto Hilaria lasciando trasparire le sue emozioni e la fatica del cercare di ricreare dei momenti di “normalità” per i loro figli.

Il drammatico episodio risale al 21 ottobre scorso quando Alec Baldwin, sul set del film Rust, ha sparato e ucciso accidentalmente la direttrice della fotografia Halyna Hutchins mentre il regista Joel Souza è rimasto ferito. Da quanto emerso finora, all’attore era stato assicurato che la pistola fosse scarica. Poi, la tragedia. Una vicenda intricata, i cui dettagli si stanno rivelando giorno dopo giorno.