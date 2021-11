Inizio scoppiettante per la nuova stagione di All Together Now. Il debutto dello show musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker ha conquistato 2.378.000 spettatori pari al 13.5% di share ma si è fatto notare soprattutto per il battibecco tra Anna Tatangelo e J-Ax. Tutto è successo dopo la performance di una dei concorrenti, Priscilla: la sua esibizione ha entusiasmato i giudici del “Muro”, che si sono tutti alzati in piedi per applaudirle. Tutti, tranne, appunto, il rapper. Al che, la conduttrice gli ha chiesto il motivo del suo parere negativo su Priscilla e, nel rispondere, J-Ax ha continuato ad indossare gli occhiali da sole.

È stato a questo punto che è intervenuta piccata Anna Tatangelo: “Tutti noi abbiamo un ruolo qui dentro. In primis dovresti levarti gli occhiali, perché A) stiamo al chiuso e B) stai parlando con una ragazza che si è esibita. Almeno guardala negli occhi senza occhiali”, lo ha rimproverato. Quindi J-Ax ha acconsentito a togliersi gli occhiali ma non le ha mandate a dire alla collega: “So che non devo mai aprire discussioni con te. Io mi sono sentito dire una vita perché non mi toglievo il cappello o gli occhiali. Ognuno ha il diritto di indossarli”, ha sottolineato Aleotti, incassando l’applauso dello studio e del ‘Muro’. “Il cappello è un conto, l’occhiale no“, ha ribattuto prontamente Anna Tatangelo. “Io lo metto sempre l’occhiale in tv, non vuol dire che non rispetto la gente. Nel 2021 un uomo può mettersi gli accessori che vuole”, è stata la replica lapidaria, accompagnata un secondo applauso.

“Invece è una questione di rispetto, se dai un giudizio senza occhiali sei rispettoso”, ha rilanciato Anna Tatangelo, non contenta. J-Ax ha quindi risposto al botta e risposta: “Non è vero, questa cosa mi punge dal vivo. Non è vero che è un’altra cosa”. È dovuta intervenire Michelle Hunziker per placare gli animi e riportare la calma in studio, così che si potesse finalmente proseguire con la gara. Ma la querelle tra Tatangelo e Ax è tutt’altro che archiviata, anzi, è proseguita poi su Instagram anche ma, fortunatamente, con toni molto più concilianti tra i due.