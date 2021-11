“Nessuno lo sa, ma ho avuto il Covid”. Michelle Hunziker spiazza tutti rivelando nel corso dell’intervista a Verissimo di essersi contagiata anche lei con il coronavirus. È successo nel corso della puntata andata in onda domenica 31 ottobre: la showgirl svizzera è stata ospite di Silvia Toffanin per lanciare la nuova edizione di All Together Now, che ha preso il via proprio ieri sera su Canale 5 ma nel corso della chiacchierata si è lasciata andare a questo racconto molto personale.

Tutto è iniziato con Michelle che commentava il suo nuovo look, con questo taglio di capelli più sbarazzino: così ha spiegato di essere entrata in una fase che definisce la sua “terza vita”, incominciata proprio dopo aver superato il Covid. “Ho passato un periodo piuttosto difficile. Nessuno lo sa, ma ho avuto il Covid – ha rivelato Michelle Hunziker – ho deciso di viverlo nella mia intimità senza pubblicizzare la cosa, ma non è stato semplice. Non sono stata bene. Non come Gerry Scotti che è stato all’ospedale e se l’è vista brutta, ma proprio nello stesso periodo l’ho avuto anche io e ci siamo fatti forza a vicenda. Il nostro rapporto va oltre a questi 30 anni di carriera insieme, spesso ci siamo aiutati in momenti difficili. Siamo molto amici”.