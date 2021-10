Quattro ragazzi tra i 27 e i 32 anni, di Bologna, Milano e Porto Mantovano (Mantova), i Westfalia sono una band con le fondamenta nel jazz che spazia con abilità tra brani originali, che si autoproducono, e cover. Ieri nel primo Live di X Factor 2021 (su Sky e NOW, sempre disponibile on demand), dove sono in gara nel roster di Mika, si sono esibiti con “Goblin”, il pezzo grazie al quale avevano conquistato il biglietto per i Bootcamp.