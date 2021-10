Prosegue la protesta contro il G20. Oggi in Largo Magnanapoli, a Roma, dove 4 attivisti di Extinction Rebellion si sono incatenati con lucchetti alla cancellata dei Mercati di Traiano esponendo cartelli sui cambiamenti climatici. Gli attivisti hanno poi bloccato il traffico in via IV Novembre, a due passi dal Quirinale. “Non abbiamo più fiducia nei governi”, spiegano più volte nell’arco della protesta i manifestanti.