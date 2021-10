“Mi avevano detto che non avrei potuto avere figli”. Parole di Nancy Brilli che a Verissimo ha raccontato di come ha “scoperto tardi” la patologia che la faceva stare male, l’endometriosi. Brilli ha raccontato a Silvia Toffanin di avere avuto la diagnosi a trent’anni: “Il problema dell’endometriosi è che è difficile diagnosticarla perché siamo abituate a soffrire e non ci dicono come stanno le cose, almeno prima era così… Fortunatamente adesso c’è più attenzione, si è capito che è una malattia molto diffusa per cui spero che ci sia più ricerca e sicuramente attenzione, perché non solo rischi di non poter avere un bambino ma è anche dolorosissima. Ho subito otto interventi. Psicologicamente porta tante paure, un senso di colpa… Avevo il senso di colpa di essere esagerata per cui mi tenevo questo male terribile ed ero totalmente ‘ferro priva’ perché hai questi cicli che non finiscono mai, però stavo zitta, facevo finta di niente, mi sembrava di essere colpevole di qualcosa. In realtà di cosa? Purtroppo di avere un problema che non ha tutt’ora soluzione”. Toffanin le chiede se i suoi compagni le siano stati vicini: “La prima volta che l’ho scoperto a trent’anni ci fu proprio una fuga”. E l’attrice oggi gioisce pensando a suo figlio Francesco, nato dalla relazione ormai finita con Luca Manfredi: “Io stavo bene in gravidanza anche fisicamente perché non avevo queste perdite, questo malessere, questo dolore…”. E ancora: “Mio figlio Francesco è stato un miracolo, l’ho cresciuto con tutto l’amore del mondo, oggi ha 21 anni e va all’università”.