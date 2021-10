Tre ragazzi tra i 25 e i 27 anni, vengono da Ceprano (Frosinone) e Cerveteri (Roma), i Mutonia sono una band alternative rock con una leggera vena elettronica, che cantano in inglese e sanno tenere molto bene il palco. Ieri nel primo Live di X Factor 2021 (su Sky e NOW, sempre disponibile on demand), dove sono in gara nel roster di Manuel Agnelli, si sono fatti conoscere dal pubblico con il brano “Rebel”.