Versailles è un ragazzo di 24 anni di Venosa (Potenza), la cui immagine quasi punk e i capelli blu nascondono un ragazzo umile ed educato. Sa cosa vuole, scrive da solo i suoi pezzi e riesce ad unire mondi diversi tra loro. Ieri nel primo Live di X Factor 2021 (su Sky e NOW, sempre disponibile on demand), dove è in gara nel roster di Hell Raton, ha cantato “Truman Show”, il suo brano con cui era apparso alle Audition per la prima volta davanti ai giudici.