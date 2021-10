I leader arrivano uno a uno e sfilano davanti al picchetto d’onore, poi entrano nel centro che ospita il congresso. Appena varcata la soglia si tolgono la mascherina e corrono a stringere la mano (o a porgere il pugno) al padrone di casa, Mario Draghi. Una scena che non è sfuggita ai più e sui social si sprecano i video che sottolineano l’incongruenza del comportamento dei big del mondo: mascherina all’aperto, niente mascherina al chiuso. Lo fanno Johnson, Bolsonaro, Biden, Merkel, Macron e molti altri. Sono pochi quelli che tengono la mascherina per tutta la durata della passerella, chiedendo a Draghi il permesso di levarla per la foto di rito. Tra i più attenti il premier canadese Justin Trudeu.