Lui e la moglie Meghan Markle sono in prima linea per sensibilizzare sull’importanza della salute mentale. E Harry ha sofferto già in passato di attacchi di panico che ora sembra siano tornati: la sua esperienza l’ha raccontata lui stesso, abbattendo così molti tabù e sottolineando l’importanza di chiedere aiuto. Stando a quanto riportato da Us Weekly, il duca di Sussex è crollato quando ha saputo che la nonna, la regina Elisabetta, è stata ricoverata in ospedale e che le sue condizioni, pur essendo stata dimessa, preoccupano i medici. “Si sentiva impotente a cinquemila miglia di distanza, a Montecito, e ha controllato la situazione senza sosta. Il principe si sente ancora in colpa per non avere detto addio di persona al principe Filippo, prima della sua morte ad aprile. Non si perdonerebbe mai se succedesse la stessa cosa con la sua amata nonna“. Da questa situazione di malessere arriverebbero gli attacchi di panico di Harry.