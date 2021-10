Un uomo è stato ucciso con un colpo di fucile a Santopadre, in provincia di Frosinone. Dalle prime ricostruzione potrebbe trattarsi di un furto finito in tragedia: il proprietario di casa ha sparato quando ha sorpreso i ladri nella sua abitazione. I tre complici della vittima, un romeno di 39 anni, sarebbero riusciti a scappare illesi. Il proprietario della villetta, poco fuori dal centro del paese nel Frusinate, è titolare di una tabaccheria e sembrerebbe che in passato abbia già subito dei furti. “Questo è il momento del silenzio e della riflessione per questa doppia tragedia, senza strumentalizzazioni”, così il sindaco di Santopadre, Giampiero Forte.