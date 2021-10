Più di 100mila euro nascosti nella lavatrice. Altri soldi, insieme a orologi di valore, nascosti nel forno e in altre zone della casa. È la scoperta fatta da Guardia di finanza, carabinieri e polizia durante la perquisizione di un’abitazione in provincia di Brescia. L’operazione, denominata “Atto finale”, ha portato all’esecuzione 12 misure cautelari in carcere e due ai domiciliari in contesti di criminalità organizzata di stampo mafioso (‘ndrangheta) e per usura ed estorsione commessi con metodo mafioso.