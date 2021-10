Il governo? “Una banda di delinquenti“, capeggiato con un presidente del Consiglio “vile affarista“. Inizia così un video pubblicato sulla propria pagina Facebook da Antonio Pappalardo, funzionario del ministero della Giustizia, capo centro per la giustizia minorile di Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e provincia di Massa Carrara (che si trova a Torino). Candidato alle ultime amministrative nel capoluogo piemontese con il partito fondato da Gianluigi Paragone, Pappalardo è un fervente oppositore dell’obbligo di green pass. E ne parla in decine di post e video, in cui espone tutti i cavalli di battaglia dei No green pass e dei No vax, a metà tra negazionismo, fake news e politica. In un video, ad esempio, commenta con “bugiardi e criminali” alcuni dati sull’andamento dell’epidemia di Covid, mentre in un altro ancora invita Draghi e i ministri Speranza a Lamorgese alle dimissioni