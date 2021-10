“Addio Valentino. Eroe, icona e ispirazione per tanti in Italia e nel mondo! Ultimo ballo in casa completato”. Questo il tweet che la MotoGp ha dedicato a Valentino Rossi, che oggi a Misano nel Gp dell’Emilia Romagna ha disputato l’ultima gara in Italia del Mondiale di MotoGp prima del ritiro dalle corse. Il nove volte campione del mondo, è stato osannato dalla folla e al termine della gara ha rivolto l’inchino verso il pubblico e ha lanciato il suo casco. A seguire l’abbraccio con il team dei meccanici, gli amici e una volta al paddock un caloroso abbraccio anche a Pecco Bagnaia, protagonista sfortunato della gara. Nella sua giornata d’addio Rossi è arrivato decimo dopo una corsa in rimonta