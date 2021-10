Tra Belen Rodriguez e Antonio Spinalbense sembrerebbe esserci “una grossa crisi”. A rivelarlo diversi esperti di gossip, tra cui l’influencer Deianira Marzano che, addirittura, sulle stories di Instagram ha spiegato che i due non si vedono da giorni che che “Belen non vuole vedere Antonino nemmeno in cartolina”. Secondo le indiscrezioni tra i due, che sono da poco diventati genitori con la nascita di Luna Marì, avvenuta lo scorso luglio, “non ci sarebbero contatti”, e i vicini “hanno raccontato di litigate” che vanno avanti “da almeno due settimane”. Secondo l’esperta di gossip sarà la stessa Belen a chiarire la propria situazione sentimentale.

A lanciare per primi i rumors su una “brutta crisi” nella coppia sono stati Alessandro Rosica e Biagio D’Anelli, opinionista di Barbara D’Urso, sulla pagina Instagram “investigatore social”. I due hanno parlato di “rivelazioni scottanti”, promettendo presto “tantissime novità”.