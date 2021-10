La presunta crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi sembra essere diventato il caso della settimana. Non solo in Italia, dove i rumors impazzano, ma anche all’estero. L’ultima rivelazione arriva infatti da una trasmissione argentina “Los Angeles de la manana”. Durante una puntata, Yanina Latorre, amica di Wanda Nara, ha raccontato: “In tanti stanno scrivendo a Wanda in questi giorni; Eros Ramazzotti l’ha contattata per esprimere il suo dispiacere circa la vicenda, tra tutti i corteggiatori è un buon partito, Icardi è arrabbiato e geloso” . Secondo il Clarin, inoltre, non ci sono dubbi, il cantante “ha provato a conquistare Wanda Nara”.

Rumors che si sommano agli altri, gli innumerevoli, che in questi giorni stanno invadendo i giornali di gossip e i social. Come quello, sempre di origine argentine, lanciato dal giornalista Juan Etchegoyen e riportato da Il Giornale, secondo cui “Mauro avrebbe proposto a Wanda una relazione aperta, perché dicono che si sentiva annegato. Non ha mai dubitato dell’amore che ha per lei ma glielo avrebbe proposto per potere avere altre relazioni senza sensi di colpa”. La presunta proposta sarebbe avvenuta mesi fa, molto prima del (sempre presunto) tradimento. L’idea, sempre secondo il cronista argentino, sarebbe stata categoricamente rifiutata da Wanda Nara.

Intanto però sui social la coppia continua a non far trapelare nulla. Anzi. Nel profilo di Icardi continuano a comparire scatti che lo ritraggono insieme alla moglie, come se nulla stesse accadendo.