“Verosimilmente un richiamo dovremmo farlo tutti nel tempo. È presto per poterlo dire con certezza. La scienza per ora raccomanda il richiamo per alcune categorie ma se dovrà farlo tutta la popolazione è presto per dirlo”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri in un’intervista all’Agenzia Vista rispondendo a una domanda sulla terza dose di vaccino anti Covid