“Abbiamo i no green pass, un fenomeno tutto italiano. Non è più una protesta, vanno in giro per l’Italia, sembra un’attività sportiva, vanno a fare footing. Abbiamo ascoltato da loro una quantità di bestialità: lo Stato di diritto, lo Stato di eccezione e altre scemenze. Io sono per raddoppiare il prezzo dei tamponi, non per darli gratis. Lo Stato ti dà la vaccinazione gratuita. Se non vuoi vaccinarti, il diritto di andare a contagiare colleghi o compagni di scuola non ti è concesso dalla Costituzione”. Lo ha detto Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, intervenendo al convegno sulla coesione territoriale organizzato da Confindustria a Napoli.