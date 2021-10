Non si ferma la striscia di morti bianche in Italia. L’ultimo incidente risale al 21 ottobre, quando un operaio 22enne originario della Guinea Bissau è morto schiacciato da un camion all’interporto di Bologna, il polo logistico che ha sede a Santa Maria in Duno di Bentivoglio.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane era dipendente della cooperativa di trasporti Metra: si trovava al lavoro in un magazzino della società di trasporti Sda Express Courier nel blocco 13.4 quando, intorno all’una di notte, è rimasto incastrato tra una paratia del punto di carico/scarico merci e il mezzo pesante parcheggiato a fianco. A quanto risulta, nell’incidente il giovane ha riportato lo sfondamento della gabbia toracica ed è morto sul colpo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Molinella e il personale della medicina del Lavoro. Ancora da accertare la dinamica dell’accaduto.