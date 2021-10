“Bellissima assemblea. Siamo il gruppo più compatto. Parlato di Manovra, dell’impegno della Lega per difendere le pensioni. Un ritorno alla Fornero dopo il covid non è a soluzione. Siamo al lavoro per una soluzione equilibrata. Siamo al lavoro per aiutare i lavoratori precoci. Ho raccontato il vertice del centrodestra. L’obiettivo è andare tutti e tre insieme da Draghi, maggioranza e opposizione. La sconfitta delle amministrative dice che la litigiosità non premia. Settimana prossima altra riunione con i leader di partito e ministri. Sulle amministrative non mi consolano i nuovi sindaci leghisti perché quando la metà della gente non vota e perdi le grandi città hai perso. Proposto di individuare i candidati per tempo. Si fa tesoro degli errori commessi per vincere nel 2023″. Così Matteo Salvini, leader della Lega, dopo l’incontro con i parlamentari.