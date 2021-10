“Scrivo questo testo per fermare bugie, violenze e occhiate storte nella costruzione di una storia manipolata per farmi passare, ancora una volta, come il capro espiatorio”. Dopo che da giorni non si parla d’altro, Eugenia Suarez ha deciso di rompere il silenzio e rivelare la sua versione dei fatti sul tradimento di Mauro Icardi alla moglie (e sua amica) Wanda Nara. La modella argentina ha pubblicato una serie di storie sul suo profilo Instagram in cui conferma la storia con il calciatore ex Inter ora al Psg e va all’attacco svelando tutte le bugie che lui le avrebbe detto per conquistarla.

“Non ho iniziato, incoraggiato o causato io questa situazione – esordisce Eugenia Suarez su Instagram -. Ho sempre creduto che fossero separati. Il costo di sostenere l’immagine di una famiglia felice lo sto pagando solo io, non l’uomo che è stato irrazionale o ha fatto un errore”. E ancora, incalza: “Sembra che sia più credibile per questa società, sapendo come si comportano sempre, che io sono il cattivo, quello che inganna e non la vittima. Lo faccio per me e per le altre donne che sono sempre state usate e giudicate – prosegue l’influencer -. Sono una donna che non ha più paura di affermare il suo diritto a vivere libera dai pregiudizi”.

“Ho dovuto relazionarmi con uomini credendo a quello che dicevano: che erano separati o che si stavano separando – continua -. Sento che questa situazione è un déja-vu e che pago con la reputazione questioni che dovrebbero restare personali”. E ancora, riferendosi chiaramente a Icardi, parla di “uomini che dopo hanno guardato in silenzio lasciando che andassi in pasto ai lupi”. Infine, l’affondo: “A tutti quelli che ‘cancellano’ la gente: siamo sicuri che sono nelle condizioni di farlo?”.

Intanto però, Icardi sembra essere disposto a tutto per riconquistare Wanda Nara: dopo esser rientrato a Milano da Parigi e averle scritto un accorato messaggio d’amore sui social, nelle scorse ore ha tolto il “follow” a tutti i profili che seguiva, lasciando solo quello della moglie, come a dire “sei l’unica a cui tengo davvero”. In tutta risposta però, lei continua a saettare fulmini: “Della mia famiglia mi preoccupo io, delle putt*** la vita stessa”, è l’ultimo emblematico messaggio che ha pubblicato su Instagram riferito, chiaramente, proprio alle parole della Suarez. Insomma, non finisce affatto qui.