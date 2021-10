Alessandro Barbero si chiede se esistono “differenze strutturali” tra uomo e donna e i social lo seppelliscono di improperi. Il celebre storico torinese è stato intervistato da La Stampa per introdurre una serie di lezioni che terrà al grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino. Le lezioni si intitolano “Donne nella storia: il coraggio di rompere le regole”. Barbero descriverà i casi storici “eccezionali” di Madre Teresa di Calcutta, Caterina di Russia e Nilde Iotti. L’intervista allo storico spazia così a tutto tondo su varie tematiche legate al “gender gap” tra i sessi sia a livello professionale che economico tutt’ora presenti anche nelle società occidentali come quella italiana. La domanda dell’intervistatore è questa: “Arrivando ad oggi come mai secondo lei le donne faticano tanto non solo ad arrivare al potere, ma anche ad avere pari retribuzione o fare carriera?”. La risposta di Barbero: “Premesso che io sono uno storico, e quindi che il mio compito è quello di indagare il passato, e non il presente e il futuro, posso rispondere da cittadino che si interroga sul tema. Di fronte all’enorme cambiamento di costumi degli ultimi cinquant’anni, viene da chiedersi come mai non si sia più avanti in questa direzione”, spiega Barbero. “Ci sono donne chirurgo, altre ingegnere e via citando, ma a livello generale siamo lontani da una effettiva parità in campo professionale – continua lo storico per poi entrare nel vivo del ragionamento incriminato – rischio di dire una cosa impopolare, ma vale la pena di chiedersi se non ci siano differenze strutturali tra uomo e donna che rendono a quest’ultima più difficile avere successo in certi campi. È possibile che in media le donne manchino di quella aggressività, spavalderia, sicurezza di sé che aiutano ad affermarsi?”. Barbero conclude: “Credo sia interessante rispondere a questa domanda. Non ci si deve scandalizzare per questa ipotesi, nella vita quotidiana si rimarcano spesso differenze tra i sessi. E c’è chi dice: ‘Se più donne facessero politica, la politica sarebbe migliore’. Ecco, secondo me, proprio per questa diversità tra i due generi”.

Sui social si scatena subito una battaglia senza esclusione di colpi. C’è chi sostiene come Barbero “tecnicamente abbia posto, anche se indirettamente, una domanda. E una domanda non è un’affermazione” e chi sottolinea il fatto che è un sistema sociale e culturale che ha la spavalderia e l’aggressività come valori per affermarsi ad essere sbagliato. Su Twitter le firme più note sono quasi tutte contro lo storico. “Barbero ha ragione – ironizza la vicedirettore del TgLa7 Gaia Tortora – le differenze strutturali ci sono. È scientificamente provato. Ma sono nei neuroni. Voleva solo dimostrarlo”. “Ok, se il prof. Barbero vuole conoscere una donna aggressiva può parlare con me dopo che ho letto le sue parole” scrive l’eurodeputata Pina Picierno. La collega di partito Alessia Rotta se la cava con un “che pena”, mentre il leader di Azione Carlo Calenda la chiude così: “Uno storico capace che dice castronerie di proporzioni cosmiche senza vergognarsene. C’è da domandarsi cosa stia accadendo agli intellettuali in questo paese. Sembrano diventati tutti Cacciari”.