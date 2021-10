La denuncia di Francesco Facchinetti per Conor McGregor è arrivata dopo i fatti della sera del 16 ottobre, quando il manager e volto tv è stato picchiato dal lottatore “senza un valido motivo”. Come fa notare il Corriere della Sera, in queste ore i due hanno qualcosa in comune e non è piacevole. Si tratta della morte dei loro cani. Ardi, il cagnolino di Facchinetti di 15 anni, è morto il 18 ottobre. Hugo, il “compagno più vicino” di McGregor il 20 ottobre. “Questa mattina, appena sveglio, sono venuto a salutarti come sempre. Poi sei andato dalla mamma e lì, nella casa dove sei cresciuto, hai deciso di andartene”, le parole su Instagram dell’imprenditore italiano. E anche il lottatore ha scelto il social per dire addio a Hugo: “Ho il cuore spezzato”, ha scritto.

