Lo aveva annunciato mesi fa ora per Elon Musk, CEO di Tesla e Space X, è arrivato il momento di vendere tutto. Sì, anche l’ultima delle sue maxi-ville con sette camere da letto e 10 bagni, piscina e sala per la musica abbassando addirittura il prezzo (del 15%). Stando a quanto riportato dal Corriere, la lussuosa dimora è ora in vendita al prezzo di 32 milioni di dollari (lui la acquistò nel 2017 al prezzo di 23). Il ricco imprenditore, anche a seguito del trasferimento in Texas per seguire le attività di Space X, avrebbe quindi deciso di liberarsi anche dell’ultima casa californiana. Come vive ora? In affitto: “La mia casa principale è letteralmente una casa da 50 mila dollari a Boca Chica/Starbase che affitto da SpaceX. Però è fantastico. L’unica casa che possiedo ancora è la casa usata per gli eventi nella Baia di San Francisco”, aveva recentemente dichiarato.