Tra gli ospiti di Domenica In durante la puntata andata in onda ieri 17 ottobre anche Miriam Leone. L’attrice, convolata a nozze il 18 settembre scorso con il suo Paolo, ha ripercorso la propria vita, privata e professionale. Attualmente al cinema con il film Marilyn ha gli occhi neri, l’ex Miss Italia ha rivelato di nutrire fin da piccola un ‘grande amore’ nei confronti di Piero Angela. “Ero innamora di lui, studiavo guardando le sue puntate e ne ero affascinata”, ha raccontato a Mara Venier. “Gliel’ho anche detto, ma lui è rimasto un po’ perplesso. Mi rispose: ‘Bene, arrivederci signorina’”, ha spiegato.

A quel punto la conduttrice le ha fatto una sorpresa mandando in onda un videomessaggio del divulgatore scientifico: “Devo dire che son rimasto sorpreso e lusingato nel sapere che un’attrice così affascinante come Miriam Leone si sia interessata in passato anche a me, oltre che al programma. Io sono fuori tempo massimo, ho compiuto 67 anni di matrimonio però so che anche Miriam si è sposata da poco e quindi le auguro 67 anni, almeno, di matrimonio felice. Auguri”, ha detto lui. Per concludere la padrona di casa le ha regalato un cartonato di Piero Angela: “Questo è un regalo per il tuo matrimonio, potevo non fartelo?”.