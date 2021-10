“Per le prossime amministrative il centrodestra si deve mettere al lavoro immediatamente, entro la fine di questo anno. Credo che ci si debba vedere questa settimana: ho già parlato con Berlusconi, lo farò con Salvini. Ci sono i tempi per una rivincita del centrodestra”. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, commentando i ballottaggi sottolinea la necessità per il centrodestra di vedersi il prima possibile. Secondo la leader di Fratelli d’Italia, quando “c’è un candidato che deve” rappresentare più posizioni “diventa più difficile per gli elettori del centrodestra riconoscersi in una posizione chiara” e questo “è un tema che il centrodestra deve affrontare.