Un momento commovente quello andato in onda al Grande Fratello Vip 6 ieri 15 ottobre su Canale 5. Protagonisti i campioni di nuoto Massimiliano Rosolino, Filippo Magnini (in veste di ospiti) e Manuel Bortuzzo (concorrente). Dapprima è entrato Rosolino, che si è rivolto al giovane campione – sulla sedia a rotelle da 2 per una lesione al midollo causata da un colpo di pistola – dicendo: “Sai quante cose abbiamo in comune. Stai vivendo una bella esperienza e devi continuare a giocare così, anche con qualche strategia, perché fa parte del gioco”, ha esordito.

“Io ho conosciuto Manuel nel momento più difficile ed ha trasmesso una forza incredibile a me, come a tutti. Sono certo che il suo pedigree di atleta e nuotatore lo aiuterà tantissimo”, ha spiegato Rosolino. Poi ha fatto il proprio ingresso anche Filippo Magnini, che ha aggiunto: “Io sono abbastanza sicuro che lui dimostrerà ancora di più il suo valore, riuscirà alla fine a ottenere tutto quello che vuole. Manuel, quando inizierai il tuo percorso sportivo fuori troverai me e Massi in piscina“. Anche Aldo Montano li ha raggiunti e insieme hanno ricordato: “Nel 2004 abbiamo preso la medaglia alle Olimpiadi”. Bortuzzo, Rosolino e Magnini, che hanno realizzato insieme un film – Ultima gara – ispirato proprio alla storia del giovane nuotatore, si sono infine salutati: “Non si molla mai. Tutti per uno, uno per tutti”.